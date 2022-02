Investimenti online: l'importanza dei segnali di trading per operare sui mercati

Nel corso degli ultimi anni si è notevolmente incrementato l'utilizzo dei cosiddetti "segnali di trading", ovvero degli indicatori utili a dare suggerimenti di massima agli investitori. Ovviamente come ogni strumento riguardante l'ambito degli investimenti, anche i segnali di trading hanno sempre un margine di errore e di conseguenza devono essere interpretati con cautela. Nel loro utilizzo gioca un ruolo importante anche l'esperienza del trader che è chiamato ad interpretarli e a decidere se seguire o meno un'indicazione.

Negli ultimi cinque anni il numero di coloro che operano nel mondo del trading online è cresciuto a dismisura e di conseguenza anche quello degli utilizzatori di questi strumenti. L'utilizzo dei segnali rappresenta una realtà in uso ormai da molti anni ma è solo recentemente che questi strumenti, che prima venivano generati manualmente, sono stati integrati con delle analisi algoritmiche che tentano di prevedere l'andamento dei mercati.

Spesso vengono inoltre utilizzati anche in abbinamento ad altri fattori, quali sono per esempio gli indicatori economici. E' proprio nella fase di combinazione tra più indicatori o fattori da tenere in considerazione che diventa fondamentale l'esperienza di un trader. Ovviamente la conoscenza di questi importanti mezzi di aiuto all'investimento può essere approfondita nel tempo, anche grazie a tutorial e guide specifiche.

Caratteristiche dei segnali trading

Chi decide di iniziare ad operare sui mercati online deve tenere in considerazioni alcuni fattori. Tra questi si inseriscono i segnali di trading gratuiti , previsioni utili agli utenti per individuare la corretta strategia di investimento e capire quali siano gli asset migliori su cui puntare in un determinato momento. I segnali possono essere basati su diversi parametri, che cambiano in base alla tipologia di funzionamento.

Alcune caratteristiche generali dei segnali sono ad esempio:

Sotto forma di grafico o testuali.

Facilmente trasmissibili .

Immediatamente fruibili.

Basati su analisi tecnica e fondamentale.

In grado di tenere conto dei trend .

Totalmente privi di emozioni.

Rispetto a quanto avveniva qualche anno fa, oggi ricevere dei segnali può essere molto semplice e veloce. Questi vengono infatti diffusi tramite delle apposite App dedicate, o anche in maniera ancora più rapida tramite le applicazioni di messaggistica, attraverso dei gruppi creati con questo scopo. Nella maggior parte dei casi sono basati su analisi tecnica e fondamentale, in quanto queste pratiche sono in voga da molti anni e hanno una buona percentuale di successo.

In alcuni casi la loro elaborazione può essere basata anche sui trend, ovvero sul "sentiment" e quindi sull'insieme di comportamenti che stanno adottando tutti gli investitori nel mondo. Gli operatori che utilizzano i segnali possono di solito ottenere il vantaggio di poter più facilmente controllare le proprie emozioni, in quanto questi sono basati su indicatori numerici e algoritmici che potrebbero essere definiti oggettivi e che non vengono influenzati dai timori di un trader.

Informazioni fondamentali per l'uso dei segnali

Per chi decide di utilizzare i segnali per il trading è fondamentale ricordare che questi strumenti possono dare delle ottime indicazioni e risultare molto utili ma presentano ovviamente anche un certo margine di rischio e possono portare anche il trader a commettere degli errori. Di conseguenza devono essere utilizzati sempre con le opportune cautele, ad esempio integrandoli con l'utilizzo degli "stop loss", e abbinati al più elevato grado possibile di conoscenza del settore e dell'andamento macroeconomico.

I segnali possono poi risultare molto utili per chi desidera diversificare il proprio portafoglio, magari ampliandolo con un numero variabile di asset appartenenti ad un settore che, secondo l'analisi economica, ha le caratteristiche per potersi distinguere positivamente. Alcuni segnali possono risultare molto utili anche per operare una buona differenziazione tra i vari asset, ad esempio per ripartire il proprio budget d'investimento tra: materie prime, azioni, criptovalute e indici.

Molto spesso i trader tendono a preferire i segnali semplici. Questo aspetto, oltre a rappresentare un'indicazione importante per i principianti, è importante perché rende più semplice la valutazione di un segnale, in modo da capire se questo può davvero risultare utile o meno nel tempo. Infine è sempre utile ricordare anche che ogni investimento è una storia a sé, di conseguenza un'operazione conclusasi con un profitto grazie ai segnali non rappresenta una garanzia di successo anche per il futuro.