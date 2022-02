Il collezionismo archeologico attraverso i depositi del Museo

Domenica 13 febbraio dalle 15,30, il Conservatore archeologo, dott.ssa Angela Deodato, accompagnerà i visitatori alla scoperta delle collezioni permanenti e di alcuni reperti mai esposti al pubblico, tra le sezioni del Museo e i depositi, che saranno eccezionalmente aperti per l’occasione. Quali motivazioni e gusti culturali inducono i collezionisti a raccogliere oggetti di civiltà molto lontane? Quali interessi li portano a scegliere le monete o le ceramiche? Partendo dalle donazioni storiche che hanno dato vita al Museo Civico - legate alle figure di Corradino Sella e Alessandro Roccavilla - verrà raccontata l’evoluzione del fenomeno del collezionismo archeologico.

La visita sarà divisa in due parti: la prima che si svolgerà nelle sale del Museo, dalla sezione egizia fino a quella delle culture precolombiane; in seguito si scenderà nei depositi, alla scoperta dei reperti inediti.

Il visitatore avrà qui l’occasione unica di esaminare, con appositi guanti, una moneta antica o apprezzare, senza il vetro, i dettagli di un vaso figurato o di un elmo in bronzo. Potrà così vivere in prima persona la quotidianità del Museo: dalla consegna dei reperti ai rapporti con gli enti preposti, i restauri, le documentazioni scientifiche e le varie procedure legali per l’acquisizione dei beni.

La visita guidata si concluderà con una piccola sorpresa offerta a tutti i partecipanti. La partecipazione alla visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria.(max 15 persone)Info: 015 2529345 - museo@comune.biella.it

Per visitare il Museo del Territorio Biellese e in generale i luoghi di cultura dal 10 gennaio 2022 è necessario indossare la mascherina chirurgica ed esibire il Super Green Pass, ovvero la certificazione verde che si ottiene soltanto a seguito di vaccinazione o guarigione dalla Covid-19.

Restano esclusi dal provvedimento i minori di 12 anni e coloro che sono esenti dalla vaccinazione.