Valdilana, scontro tra due auto e una si ribalta: una donna trasportata in ospedale (foto M. Pisani per newsbiella.it)

Una donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale, dopo esser rimasta coinvolta in un incidente stradale, a Valdilana. Il fatto si è verificato intorno alle 8 di oggi, lungo la Provinciale che porta da Valle Mosso a Crocemosso, a pochi passi dall’ex istituto scolastico superiore.

Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sarebbe scontrate all’incrocio, molto probabilmente per una mancata precedenza: a seguito dell’impatto, uno dei due mezzi si è ribaltato completamente. Il personale sanitario del 118 ha provveduto ad assistere la malcapitata mentre gli agenti di Polizia e Polizia locale si sono occupati dei rilievi e della viabilità. Presenti anche le squadre di Biella e Ponzone dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Al momento il traffico è rallentato in ambo le direzioni.