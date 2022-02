Valdengo: Si schianta contro un palo della luce. In Ospedale il conducente FOTO

Le cause del sinistro di questa sera, 8 febbraio, poco dopo le 23, dove un'auto di grossa cilindrata è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della luce, non sono note e sono al vaglio della Polizia che si è occupata dei rilievi. Il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo tra gli airbag scoppiati, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in Ospedale per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale e a posizionare segnalazione di pericolo per il palo della luce inclinato in attesa dei tecnici che provvederanno al ripristino. La viabilità non è stata interrotta.