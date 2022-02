Doppio incidente stradale nella giornata di ieri, 7 febbraio. Un tamponamento tra due mezzi è avvenuto lungo la Superstrada, in prossimità dell’uscita di Cossato, in direzione Biella: fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti di rito.

A Vigliano Biellese, invece, scontro tra due veicoli senza conseguenze gravi. I conducenti hanno compilato i rispettivi modelli cid mentre i Carabinieri hanno rilevato il sinistro.