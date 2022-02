Sandigliano, incidente vicino al semaforo e il conducente finisce in Pronto Soccorso

Altro incidente stradale, attimi di preoccupazione al semaforo di Sandigliano (foto D. Finatti per newsbiella.it)

Un altro incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, 8 febbraio, nel Biellese. Intorno alle 6.30, un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo in prossimità dell’incrocio semaforico di via Gramsci, a Sandigliano.

Grande la preoccupazione dei residenti della zona. Le cause sono al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118. Il conducente è stato trasportato in Pronto Soccorso per alcuni accertamenti. Presente anche la Polizia locale.