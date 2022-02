Mattinata di fuoco nel Biellese, scontro auto-camion all’incrocio di Occhieppo Inferiore

Mattinata infuocata sulle strade biellesi. Si è registrato, infatti, il terzo incidente nel giro di poche ore: questa volta è avvenuto all’incrocio di via Martiri della Libertà con via Repubblica, a Occhieppo Inferiore. A rimanere coinvolti nello scontro un automezzo e un camion per cause ancora da accertare.

Il forte boato ha catturato l’attenzione dei residenti che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non si conoscono al momento le condizioni di salute dei conducenti. Sulla strada è presente del liquido sversato. Sul posto gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi e il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.