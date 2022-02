Domato l’incendio boschivo alla Serra, presenti anche le squadre AIB Biella FOTO

Erano presenti anche le squadre AIB di Biella nelle operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, 7 febbraio, nei boschi della Serra, al confine tra Torinese e Biellese.

10 ettari di terreno sono stati investiti dalle fiamme per cause ancora da accertare. Oltre a Biella, hanno preso parte all’intervento personale proveniente da Torino e Vercelli e mezzi dei Vigili del Fuoco. Il rogo è stato domato nella prima serata, poi si è proceduto con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area colpita. Questa mattina avranno luogo altri sopralluoghi dell’area colpita.