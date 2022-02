Biella: nel 2021 reati in aumento con giovani protagonisti. Ma calano i furti nelle abitazioni

“Anche noi siamo stati toccati da vicino dalla pandemia per i contagi, ma nonostante ciò ci teniamo a tenere fede alla nostra missione che è esserci sempre, per tutti, per prevenire”. Con queste parole il Questore di Biella Claudio Ciccimarra ha dato inizio alla presentazione dei dati oggi, martedì 8 febbraio, relativi all'attività svolta nel 2021 nella città di Biella, volutamente confrontati con il 2020: “Non ha più senso fare riferimento al 2019 – ha spiegato il Questore – ormai siamo al secondo anno di pandemia, il periodo pre-Covid è lontano”.

In totale 2.247 nel 2021 contro i 2.243 che erano nel 2020, il numero dei reati complessivo tutto sommato stabile riflette comunque il periodo particolare che vive il capoluogo.

Ed ecco che i furti in appartamento da 349 che erano nel 2020 quando c'erano molte più restrizioni e tante persone stavano più a casa, salgono a 418 nel 2021; i controlli negli esercizi commerciali da 29, nel 2020, l'anno passato anche per verificare la regolarità delle normative anti Covid sono stati 73 e hanno comportato la chiusura di 2 di attività, oltre a 6 sanzioni contestate, 2 arresti e 7 persone deferite all'autorità giudiziaria. Diminuiti i reati di espulsione calati del 20% quelli a firma del Prefetto e del 25% a firma del Questore. In calo i rilasci di passaporto che si fermano a 2.512.

“Nonostante il periodo – ha continuato il Questore - si conferma però purtroppo stabile il numero dei reati che riguardano gli stupefacenti. A Biella il problema esiste, come nelle grandi città, non è un'eccezione: la Squadra Mobile ha proceduto al sequestro di 597,9 grammi di eroina, 1.204 di cocaina, 29.677,59 di hashish, 11.128, 72 di marijuana, 197 piante di marijuana e 40 compresse di Sibotex (un farmaco il cui principio attivo fa parre degli oppioidi ndr). E sono in aumento i reati che vedono coinvolti i minorenni, ragazzini in generale, giovani, come le estorsioni che hanno loro come protagonisti, che da 14 sono salite a 28. Non è escluso che può essere legato al fatto che anche i ragazzi hanno visto la loro vita stravolta”.

Dai dati emerge anche un calo delle truffe informatiche del 10%, un calo dei reati di ricettazione (51%) e delle rapine (14%). L'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha garantito il controllo del territorio con l'arresto in flagranza di reato di 24 persone e 4.813 i veicoli controllati.