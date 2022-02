L’Accademia Perosi su RaiPlay con un'opera show contro bullismo e cyberbullismo

Da ieri, 7 febbraio 2022, Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, su RaiPlay troverete “L’anfora di Clio”, prodotto dalla Fondazione Accademia Perosi di Biella nell’ambito del Progetto Diderot della Fondazione CRT.

Scritta da Mario Acampa in piena pandemia, non potendo andare in scena a teatro è diventato il primo opera movie show dedicato ai giovani. Dopo la selezione al 38^ Torino Film Festival, approda oggi su RAI Play, portando ai più giovani musica classica, prosa e danza, per riflettere sul rapporto con il web. Nel cast Mirjam Schiavello e Matteo Sala nel ruolo dei protagonisti Thalia e Polly. Le muse dell’arte sono interpretate da Claudia Sasso, Valentina Iannone, Alfonso Michele Ciulla, Francesco Fortes. Con gli attori Michela di Martino, Luca Viola e la partecipazione straordinaria di Benedetta Mazza nel ruolo di Clio. Le musiche, negli adattamenti musicali a cura di Diego Mingolla, sono eseguite dall’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT sotto la bacchetta del Maestro Marco Alibrando. Le coreografie sono di Raphael Bianco, per i danzatori della Compagnia Egri Bianco Danza. Costumi di Agostino Porchietto, scenografie di Francesco Boerio, Hair&Makeup GV Professional Make Up Academy. La regia è di Mario Acampa e Riccardo Alessandri.

Sono le insidie del web, quelle dove anche odio e violenza trovano terreno fertile e rappresentano un pericolo soprattutto per i giovani. Quelle dove si sviluppano anche concreti fenomeni delinquenziali. Diventa fondamentale che se ne parli attraverso tutti i canali d’informazione: televisivo, radiofonico, digitale. E proprio in occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo”, da lunedì 7 febbraio su RaiPlay Bambini sarà disponibile “L’Anfora di Clio”, un film inserito in un progetto didattico, pubblicato nella fascia Learning e rivolto ai giovani fra gli 8 e i 12 anni.

i.