Candelo, giovani all'opera per nuova mappatura delle barriere architettoniche

“I giovani disegnano la Candelo di domani, sempre più bella e accessibile. I ragazzi dell'IIS Gau Aulenti, classi III e IV CAT (costruzione ambienti e territorio) sono a Candelo per tutta questa settimana e stanno lavorando ad una nuova mappatura delle barriere architettoniche”. A scriverlo, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Un progetto che sicuramente sarà utile al nostro paese per crescere in modo più accessibile, ma che aiuta anche i ragazzi stessi a maturare – spiega - Non solo come professionisti ma anche come persone, sviluppando maggiore empatia mettendosi nei panni degli altri, riflettendo sui bisogni non solo dei disabili, ma ad esempio anche di anziani e famiglie con passeggini”.