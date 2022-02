In questi giorni hanno preso il via i lavori lungo la S.P. 143 nel centro abitato di Gaglianico, alla rete del gas metano.

Per questo motivo, Atap ha soppresso temporaneamente fino al termine degli interventi la fermata nei pressi della chiesa in via Gramsci. Resta attiva quella sempre in via Gramsci all'angolo con via Piave, e quella in via Matteotti all'angolo con via Ivrea.