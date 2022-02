Biella, il Comune dice basta ai “rattoppi” pericolosi

Non appena ritorneranno i cantieri delle asfaltature sulle strade di Biella tra i primi interventi in calendario c'è quello di viale Roma, ma l'elenco potrà facilmente allungarsi.

Il Comune non intende infatti più transigere su lavori non eseguiti nel migliore dei modi. Per questo motivo ha dato mandato alla Polizia Locale di prestare la massima attenzione ai cantieri in città. “Mi riferisco a tutti – spiega il Vicesindaco Giacomo Moscarola – a quelli delle aziende che lavorano nel sottosuolo per interventi alla fibra ottica, all'acquedotto, linee telefoniche. Troppe volte capita che i rattoppi vengono fatti troppo frettolosamente e in alcuni punti procedere sull'asfalto a piedi, in macchina o in bici è pericoloso. E non va bene. Ovvio che quando si buca il terreno prima di sistemarlo come si deve ci vuole tanto tempo, ma anche la prima asfaltatura non deve comunque essere fatta male. Per questo ho chiesto alla Polizia Locale di prestare molta attenzione e riferire se ci sono situazioni che devono essere migliorate. Qualche multa è già stata data”.

Per quanto riguarda viale Roma il restyling avverrà verso marzo o aprile. “Oggi è un disastro la via – conclude Moscarola - , ce ne rendiamo conto. Ma sarebbe inutile asfaltare a pezzi. La rifaremo completamente una volta finiti tutti gli interventi previsti”.