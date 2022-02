Sci, biellesi sottotono al 3° trofeo Enzo Poletti

La giornata sciistica di Alagna, domenica 6 febbraio, si è svolta all’insegna del 3° trofeo Enzo Poletti, organizzato dallo Sci Club Mera e trascorso all’insegna di un clima ideale per le gare, soleggiato con neve compatta. Nella under 16 femminile conquista la prima posizione Irene Grassi del Grumello, Ski team Valsesia, con un totale di 1 minuto e 41,60 secondi mentre, nella categoria maschile, è Filippo Mazzia a concludere al primo posto con 1 minuto e 34,99 secondi.

Scendendo con l’età si trova la under 14 in cui si posizionano primi Adele Maria, S.C. Varallo, Antonini con 53,91 secondi e Simone Guidetti, S.C. Mera, con 50,91 secondi. Tra i piccoli abbiamo Maria Casaccia, S.C. Varallo, con 44,48 secondi e Matteo Guaschino, S.C. Varallo, con 42,49 secondi in prima posizione nella categoria Cuccioli. Nei Baby sono invece Clotilde Arfino, S.C. Varallo, con 51,34 secondi e Pietro Ziglioli, Ski team Valsesia, con 48,96 secondi a posizionarsi al primo posto.

Infine, nella categoria Superbaby, si classificano in prima posizione Mila Dealberto, Ski team Valsesia, con 1 minuto e 3,17 secondi e Isaia Scoccini, S.C. Varallo, con 57,53 secondi. Giornata sottotono per gli atleti biellesi che non riescono a strappare il podio ai rivali valsesiani. Miglior prestazione nella under 14, sia femminile che maschile, con le quinte posizioni di Carlotta Schellino, S.C. Biella, e Federico Busi del team Oasi Zegna.