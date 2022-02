Basket, le pagelle del derby Biella-Casale

Scontro tra due squadre che giocano per obiettivi diversi. Casale ai piani alti Biella per salvarsi eppure non si vede una grande differenza tra le due squadre se non per le motivazioni che Zanchi ha trasmesso ai suoi uomini. Una squadra dominatrice del campo, Casale, che però dopo aver perso Hill Mais si è smarrita e ha concesso il rientro ai biellesi che così hanno fatto proprio il match.

Biella

Soviero 6 timido all’inizio e vorrei vedere voi di fronte ai pilastri di Casale, ma il suo canestro in penetrazione depositandolo dolcemente nella retina ha il sapore di un guanto di sfida

Bertetti 6,5 tanto, tantissimo lavoro sporco di Giambo, epico nei suoi duelli con Marinoni a cui cede almeno mezzo metro e una buona dose di chili, sporca palloni interessanti e poi prova la sua specialità, solo sei punti ma tanto tanto agonismo

Infante 6,5 mette due liberi pesantissimi al posto di Vincini uscito per un taglio e porta quella giusta dose di cattiveria ed esperienza che in partite come queste fanno la differenza

Porfilio 6 non una partita che ricorderà come memorabile però fa parte del match e sono quattro lunghissimi minuti conditi da tre palle perse ma non facili da gestire

Bianchi 8 sembra svagato, perde alcuni palloni che ai più sembreranno banali, mettete pure che è reduce da un infortunio eppure, nonostante tutto, è un guerriero. Pilota la partita anche quando sembra sfuggirgli, sfrutta tutti i centimetri possibili, triple chirurgiche e dieci rimbalzi che pesano come oro colato nelle sue mani. Chapeaux

Vincini 7 se sul campo non ne azzecca una dalla lunetta è imbattibile, combatte contro persone che pesano il doppio di lui ma non si fa intimorire esce per un colpo duro

Pollone 7 forse non una delle sue migliori partite, eppure il tiro del pareggio a 15 secondi dalla fine è proprio suo, si cerca lo spazio, lo trova e si prende la partita in mano non consentendo a Casale di far fallo. Capitan futuro

Morgillo 6 molle, mollissimo nel primo quarto dove sbaglia tiri facili e non trova i giusti possessi, più determinato nella ripresa da il suo contributo

Hasbrouck 7,5 inizia e finisce lui il match, mani calde all’inizio e quando serve, si prende la responsabilità su diversi tiri e fa una regia giusta e determinata

Davis 7,5 gli fischiano dei falli improbabili che manderebbero in bestia anche Giobbe, eppure non si scompone, il finale è tutto suo, canestri e rimbalzi che risulteranno determinanti

Zanchi 8 la consueta regia perfetta e visione della partita corretta anche quando il parterre dei mille e più tifosi farebbero ben altre scelte lui stupisce per la qualità e la fondatezza delle scelte, in fin dei conti l’allenatore è lui mica noi

Olla 8 due derby disputati alle 18, uno legato alla fede, l’altro alla professione, tutte e due partono male con le sue squadre che sembrano sfiduciate e sfibbrate, poi nella ripresa alzano il ritmo e le portano a casa entrambe. Vittorie inaspettate e decise da una garra incredibile. Sono le vittorie più belle

Casale

Sarto 7,5 giovane ma con molta personalità si fa trovare al tiro sempre pronto e trova giochi e traiettorie perfette non a caso rimane in campo per 38 minuti Fabio

Valentini 8 ovviamente un grosso in bocca al lupo per l’infortunio di questa sera, ma fino a che rimane in campo è una spina nel fianco della difesa ed è lui a provocare lo strappo a favore di Casale

Luca Valentini 6 meno appariscente del solito svolge una partita didattica senza troppe sbavature Williams 6,5 non spaventa troppo la difesa biellese anche in un paio di occasioni si destreggia bene, dieci punti conditi da quattro assist

Okeke 7,5 mette a dura prova la difesa biellese che non è in grado di contrastarlo efficacemente, sbaglia anche, da talento grezzo alcune giocate ma la stazza e il fisico lo porteranno presto a giocare nella massima serie

Martinoni 7 il capitano di Casale fa sembrare semplici anche i canestri più difficili, uno degli ultimi ad arrendersi

Hill Mais 5 talento indiscutibile ma commette il peccato di farsi cacciare per proteste che gli costano il quinto fallo a cinque dalla fine, in quel momento per Casale si spengono le luci e cambia il volto della partita

Valenti 5 ha la partita in pugno ma non riesce a trovare le contromisure giuste per portarla a casa contro Zanchi, in conferenza stampa post partita sembra ancora spaesato e non sa realizzare la giusta analisi