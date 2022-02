Biella Jazz Club, omaggio al saxofonista argentino Gato Barbieri

Martedì 8 febbraio, alle ore 21,30, sale sul palco di Palazzo Ferrero il quartetto del saxofonista milanese Germano Zenga con il nuovo progetto "Gato!", un tributo al grande saxofonista argentino Gato Barbieri.

Dopo l'ultimo disco realizzato da leader 'Changin Balance' registrato nel 2014, ora Germano Zenga presenta in anteprima, nello storico Jazz Club biellese, un nuovo progetto: GATO! una celebrazione rivolta al sassofonista Gato Barbieri al quale Germano Zenga ha dedicato sue composizioni, come Sombras de Gato e Mimi, brani che si fondono in un tutt'uno con il resto del repertorio del musicista argentino, rielaborato con arrangiamenti eseguiti da una formazione insolita che vede Luca Gusella al vibrafono, Danilo Gallo al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria.

Durante questi anni Germano Zenga ha collaborato come sideman in diverse formazioni del panorama jazz. Tra queste spicca sicuramente la sua costante partecipazione in Artchipel Orchestra, formazione che ha ottenuto molti riconoscimenti e premi e che ha alle spalle numerosi album che hanno riscosso grande successo dalla critica nazionale e internazionale.

Oltre a ciò il sassofonista milanese attualmente è anche impegnato nel gruppo dei fratelli Logreco con il quale ha registrato nel 2021 l'album Celebreting Coltrane. Grande attesa per il concerto di martedì 15 della cantante piemontese Barbara Raimondi con il suo quartetto che ha come solista il saxofonista Claudio Chiara, da sempre musicista e arrangiatore della band di Paolo Conte.