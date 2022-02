Fratelli d’Italia, buona partecipazione per la raccolta firme sull’elezione diretta del Capo dello Stato

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini esprime grandissima soddisfazione per la straordinaria partecipazione dei cittadini alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull’elezione diretta del presidente della Repubblica.

Numerose le adesioni all’iniziativa pervenute nella giornata di sabato 5 febbraio presso il gazebo allestito dai rappresentanti locali del partito, a Biella, in Piazza Santa Marta.

Così Franceschini: “Ringrazio tutti gli Iscritti, i simpatizzanti e i tanti cittadini che con la loro firma hanno condiviso la proposta di riforma di Fratelli d’Italia, a dimostrazione del fatto che è indispensabile rilanciare la battaglia della destra italiana per il presidenzialismo. Fratelli d’Italia si batterà con maggiore forza perché la prossima volta siano i cittadini Italiani ad eleggere direttamente il Capo dello Stato e non si debba più assistere al triste spettacolo che il Palazzo ha dato in questi giorni. Fratelli d’Italia è un partito unito e compatto che non ha mai tradito la parola data e che ha fatto della coerenza la sua bandiera”.