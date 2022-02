Forza Italia, una serata per parlare di crisi energetica: presente anche il viceministro Pichetto

Forza Italia : Crisi energetica, la sfida per il sistema paese. Venerdì 11 febbraio, alle 21, presso la sede a Biella di via Duomo 8, alla presenza del Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin si tratterà il tema della crisi energetica che ha colpito imprese e famiglie.

“Un momento per approfondire e comprendere il tema strategico degli approvvigionamenti energetici con le conseguenti ricadute sull’economia e sul sistema produttivo nazionale, dovute sia a cause interne che alle crisi internazionali, nel contesto geopolitico che stiamo vivendo – spiega il coordinatore provinciale Alberto Fenoglio - Analizzeremo con particolare attenzione le conseguenze della crisi russo - Ucraina e le sfide che la nazione dovrà affrontare per il futuro. Sarà un momento per comprendere la situazione politico-economica. La serata è aperta a tutti, per la partecipazione si richiede di mandare una mail a forzaitaliabiella@gmail.com nonché il possesso del Green Pass”.