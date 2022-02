Vermouth Ducale, un vino aromatizzato dal sapore antico che da oltre 200 anni non smette di stupire. Ecco perché non può mancare a casa tua!

La parola vermouth deriva dalla parola tedesca “wermut” che significa assenzio, la principale pianta utilizzata per aromatizzare il vino da cui si ottiene il vermouth.

Si narra che il vermouth abbia avuto origine nell'antica Grecia, dalla mano di Ippocrate, famoso medico, facendo macerare nel vino dolce i fiori dell’artemisia absinthium, pianta dalle molteplici proprietà curative. Prima che diventasse un ingrediente nelle bevande alcoliche, l'assenzio infatti, era conosciuto e usato come pianta medicinale. Ippocrate lodava questa erba per le sue proprietà che agivano contro i disturbi della memoria. L'assenzio aveva un effetto purificante, combatteva la fatica e rafforzava il sistema immunitario. Le sue sostanze amare stimolavano l'apparato digerente, motivo per cui il vermouth divenne una bevanda popolare.

L'attuale vermouth trova la sua origine nel Regno di Savoia, dove fu commercializzato per la prima volta nel 1786 nella liquoreria Marandazzo di Piazza Castello a Torino, come evoluzione subalpina della millenaria tradizione dei vini aromatizzati. La bevanda ottenuta fu molto apprezzata dal Duca Vittorio Amedeo III di Savoia che entusiasta lo proclamò aperitivo di corte e ne spinse il successo in tutto il Regno.

In suo onore nacque una formula antica e segreta che diede vita al Vermouth Ducale.

Il Vermouth Ducale è di alta qualità ed è noto per il suo utilizzo in ‘purezza’ con ghiaccio, con una fetta di limone o arancia, o anche semplicemente liscio.

