Siglato un accordo tra RINA e Easypro Academy, la unit di Easywork Italia dedicata alla formazione

Nella storica sede di Easywork Italia, azienda leader nel settore della Sicurezza sul Lavoro, è stato siglato un Accordo Quadro per la promozione di interventi formativi a marchio ed erogati da RINA, azienda multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica. I corsi saranno erogati tramite RINA Certification Training e la Easypro Academy, la nuova sezione di Easywork Italia specializzata nella formazione, rafforzando così l’offerta del Gruppo Easywork in questo ambito.

RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Real Estate e Infrastrutture, Mobilità e Industry. Con ricavi netti al 2020 pari a 495 milioni di euro, oltre 4.000 risorse e 200 uffici in 70 paesi nel mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.

Easywork Italia ha come mission la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, della direzione e di tutte le componenti aziendali, e ha come obiettivo la promozione e la diffusione di una cultura della sicurezza come valore fondamentale, identificativo, etico e sociale. Opera da oltre 10 anni in questo settore, è ha implementato una serie di sistemi unici sul mercato, dal grande valore aggiunto. Il sistema di informazione - formazione che propone Easywork, è il più innovativo disponibile attualmente in questo settore.