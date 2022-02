Inferno sulla A26: due morti in un maxi tamponamento a sud di Casale

Due morti e dieci feriti in un maxi tamponamento che ha coinvolto una quarantina di veicoli, tra i quali quattro mezzi pesanti, avvenuto, poco prima delle 9, sulla carreggiata sud dell’autostrada A26, al chilometro 77, in direzione Alessandria, poco prima della galleria Olimpia tra Mirabello e San Salvatore Monferrato.

A favorire l'incidente quasi certamente la fitta nebbia che, di prima mattina, gravava sulla zona: al momento non si conosce la dinamica, ma il bilancio finora accertato è di due morti e 10 feriti. Le vittime viaggiavano sulla stessa auto, mentre i feriti sono stati soccorsi e smistati tra gli ospedali di Casale e Alessandria: due sono in codice giallo e otto in codice verde.

Apocalittico lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori che hanno fatto fatica a districarsi tra i mezzi incidentati per raggiungere le vittime: dopo una prima verifica delle condizioni di salute, gli automobilisti bisognosi di soccorso, sono stati raggruppati in punti di raccolta per evitare ulteriori rischi.

L’autostrada è chiusa al traffico in direzione Genova: all’interno del tratto il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda. Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale di Casale e il 118, impegnato con numerosi mezzi e con l'elisoccorso e il personale delle autostrade: per gli automobilisti diretti verso la Liguria occorre uscire a Casale Monferrato Sud e seguire la viabilità ordinaria fino al casello di Alessandria Sud.