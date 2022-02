Cavo dell’alta tensione tranciato dal vento e scoppia l’incendio a Graglia FOTO

Torna l’allarme incendi nel Biellese. Poco dopo le 13.30 di oggi, 7 febbraio, si è sviluppato un rogo a Graglia, tra la via Casale Garabello e la frazione Gatto, nella parte superiore della Diga dell’Ingagna.

Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell’alta tensione si sarebbe strappato a causa delle forti raffiche di vento e avrebbe innescato le fiamme. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia locale, anche i Vigili del Fuoco e gli AIB per lo spegnimento dell’incendio, alimentato in questo momento dal forte vento. L'intervento si avvia alla conclusione. Intanto le frazioni di Vagliumina e Gatto sono senza corrente, in attesa dell'installazione del generatore.

Sempre nel primo pomeriggio, invece, si è sviluppato un incendio boschivo nella zona della Serra, al confine tra Biellese e Torinese. Sono già state attivate le squadre AIB e i Vigili del Fuoco della nostra provincia. La colonna di fumo è già visibile da diversi punti del territorio.