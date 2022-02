Al via a Ponderano gli incontri dove protagonista è il té

Al via a Ponderano domenica gli incontri dove protagonista è il té

Ieri, domenica 6 febbraio, ha preso il via nello spazio eventi del comune di Ponderano il primo dei sette incontri domenicali che avranno come protagonista il tè’.

Anna Maggia ha guidato con sapienza un pubblico numero e attento attraverso i segreti di questa bevanda e della sua storia più che millenaria. Alla fine di questo primo incontro ci si è dati appuntamento per la prossima domenica che vedrà protagonista Enrico Bernascone che racconterà il suo viaggio sulla via della seta che l’ha portato in Mongolia. Un viaggio attraverso l’ Asia che sarà accompagnato dalla degustazione di tè di quelle terre.

"Ci fa piacere poter utilizzare finalmente questo spazio che è diventato di nostra proprietà pochi mesi fa - spiega l'assessore comunale alla Cultura Ezio Conti - . Prima era della società vinicola. Si tratta di un'area che abbiamo in mente di riqualificare completamente e fare una sorta di centro di aggregazione quando finalmente si potrà pensare più in grande senza troppe restrizioni dovute alla pandemia".