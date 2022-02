Candelo, torna a disposizione delle famiglie e dei bambini il “castello” dell’Albero d’Oro

Buone notizie per le famiglie di Candelo: il “castello” per bambini posizionato all’interno del Parco dell’Albero d’Oro è tornato a disposizione di tutti i bimbi. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone: “Il gioco è tornato ad essere fruibile in piena sicurezza davvero da tutti, disabili e non. La spesa, proprio per garantire queste caratteristiche, è stata di 10.258,98 euro. Ringrazio di cuore l’Associazione Ti Aiuto Io che ha sostenuto il costo e ha nuovamente dimostrato l’amore per questo luogo così speciale fin dalla sua nascita; come amministrazione stiamo lavorando per continuare a migliorare e potenziare sempre di più il parco”.