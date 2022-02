Alimentazione sana e natura per ”Rinforzare le difese immunitarie”

L’associazione culturale NuovaMente organizza ”Rinforzare le difese immunitarie …NaturalMente, con l’ alimentazione naturale e il contatto con la natura“, conferenza in programma giovedì 10 febbraio alle 21 presso la sede di Viale Macallè 10 a Biella.

Il relatore della serata è Marco Bo di Graglia, consulente ed insegnante di Alimentazione Naturale Bioenergetica e guida ambientale escursionistica.

Le moderne ricerche scientifiche negli ultimi anni iniziano a mettere in luce come la forza del sistema immunitario non sia sempre uguale, ma possa essere rinforzato od indebolito da numerosi fattori della vita moderna. Per poter mantenere le nostre difese immunitarie al massimo della loro efficienza diventa fondamentale comprendere quali siano tali fattori. Una serata quindi per divenire consapevoli di quali aspetti della nostra vita ci indeboliscono e per scoprire quali strumenti naturali ciascuno di noi può utilizzare nella sua vita per rinforzare il proprio sistema immunitario.

Una serata per apprendere come una equilibrata alimentazione ed un corretto contatto con la natura possano migliorare la nostra risposta a batteri, virus e cellule cancerogene.

Gli associati potranno portare un ospite anche non tesserato Chi non è associato potrà usufruire della tessera Smart ( costo 10 euro) valida per un evento e utilizzabile, ma non vincolante, come acconto sulla tessera annuale.

Continua la campagna” porta una mascherina FFP2 in più” la doneremo alla Mensa del Povero di Biella.

L’ingresso è soggetto alle disposizioni anti-Covid.

Informazioni 3470537574 – www.nuova-mente.org .