Provincia, in consiglio la cessione della SP 210 a Valdilana

Dopo la convalida degli eletti, la nomina del vice presidente Federico Maio, e l'attribuzione delle deleghe ai consiglieri, il nuovo consiglio provinciale comincia “a fare sul serio”.

Il Presidente Emanuele Ramella Pralungo ha convocato l'assemblea per mercoledì 9 febbraio, alle 17:30 in prima convocazione (seconda alle 18:30), in cui si discuterà di bilancio, territorio e strade.

Questi i cinque punti dell'ordine del giorno: comunicazioni del Presidente della Provincia; approvazione del Documento Unico di Programmazione ed adozione del Bilancio di Previsione 2022-2024; approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 in assenza del parere da parte dell’Assemblea dei Sindaci; dismissione dal demanio strade della Provincia di Biella a favore del Comune di Valdilana della Strada Provinciale 210 Cascina Picco-Vallemosso (da inizio a fine: metri 2620); proposta di candidatura dell'Area Interna della Valsesia, delle Colline del Gattinarese e della Valle Sessera (approvazione del dossier preliminare e provvedimenti conseguenti).