Oropa, la Fondazione sostiene il Santuario con 100mila euro

Ammonta a 100 mila euro il contributo annuale per la gestione deliberato nel Consiglio di Amministrazione di inizio anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella a favore del Santuario di Oropa. Un impegno significativo che ogni anno puntualmente accompagna l’attività del Santuario garantendo continuità e sicurezza d’azione permettendo le molte azioni necessarie al mantenimento e sviluppo del più importante Santuario mariano delle Alpi.

“La Fondazione è da sempre al fianco del Santuario di Oropa che rappresenta un bene importantissimo per la comunità biellese – commenta il Presidente Franco Ferraris – per loro natura infatti strutture di questo tipo necessitano non solo di grandi investimenti in occasioni storiche come la V centenaria incoronazione, per la quale la Fondazione ha promosso una cordata strategica che ha portato al restauro della Basilica Nuova, ma di un’azione costante anno dopo anno. Per questo la Fondazione per Oropa c’è sempre stata e ci sarà sempre al fine di garantire la consegna di un bene intatto e sempre più valorizzato alle generazioni future”.

Un intervento dunque strutturale quello della Fondazione destinato a mettere in sicurezza l’operatività del Santuario favorendone la fruibilità e lo sviluppo. “Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – commentano gli amministratori delegati Giancarlo Macchetto e don Stefano Vaudano – per la vicinanza costante e il supporto alle attività di gestione del Santuario. Oropa, che con il suo Sacro Monte è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, rappresenta per la sua eccezionalità un bene il cui valore è riconosciuto a livello internazionale, per la cui valorizzazione è importante il sostegno della Fondazione e di tutte le persone che hanno caro questo luogo.”