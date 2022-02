Nel 2021 a Biella boom di prenotazioni on line del turno alle Poste

Come prenotare il proprio turno all’Ufficio Postale. È stato questo il servizio più ricercato sul sito poste.it nel corso del 2021 dai cittadini della provincia Biella.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa nelle sale al pubblico in provincia di Biella sono 4 gli Uffici Postali abilitati al sistema di prenotazione “a distanza”. La visita in ufficio è programmabile direttamente da PC oppure dall’APP Ufficio Postale, App Bancoposta e App PostePay.

Dopo aver selezionato la sede di interesse, è sufficiente essere registrati sul sito poste.it, premere il tasto “prenota ticket” e selezionare il tipo di servizio desiderato e l’orario preferito in cui recarsi in Ufficio. Completata la prenotazione, basterà recarsi nell’Ufficio Postale nell’orario indicato per il proprio turno.

È possibile prenotare anche tramite WhatsApp, al numero 3715003715 seguendo le istruzioni dell’Assistente Digitale di Poste Italiane. Il servizio di prenotazione è disponibile per tutti i cittadini, non solamente per i clienti di Poste Italiane e non implica il rallentamento di alcun turno di chiamata allo sportello. Per ogni fascia oraria, infatti, è possibile prenotare un numero limitato di “slot” proporzionale alla dimensione dell’Ufficio Postale.

Al secondo posto tra i servizi ricercati dai cittadini c’è la parola SPID. In provincia di Biella nel corso del 2021 sono state rilasciate più di 60.000 Identità Digitali che consentono di accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati allo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale. SPID permette ai cittadini e alle imprese di utilizzare un’unica password per tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e imprese aderenti e può essere richiesto sia negli Uffici Postali, sia da casa.

In quest’ultimo caso i titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postepay abilitati all’operatività online possono ottenere SPID in modalità completamente digitale dal sito posteid.poste.it. In alternativa è possibile registrarsi tramite l’App PosteID, scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play e identificarsi con un documento elettronico (Passaporto o Carta d’Identità Elettronica) o tramite un bonifico di 1 € disposto da un conto a sé intestato (importo che sarà restituito in automatico, al netto delle eventuali commissioni bancarie applicate dalla banca del richiedente).

Con l’App PosteID anche l’utilizzo dell’identità digitale è molto semplice: è sufficiente inquadrare il QR Code riportato sulle pagine di login e autorizzare le richieste d’accesso attraverso il riconoscimento facciale.

Al terzo posto delle ricerche effettuate nel 2021 sul sito poste.it ci sono le istruzioni su come richiedere la documentazione necessaria ad ottenere l’ISEE. È infatti possibile richiedere anche online i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2020 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito poste.it nella sezione dedicata. Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, comprende tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE relative ai prodotti finanziari, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2020, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative ed è disponibile al seguente link https://www.poste.it/prodotti/rilascio-certificazione-ai-fini-isee.html .

Sui siti poste.it e postepay.it , i dati per la presentazione dell’attestazione ISEE possono essere richiesti anche grazie all’Assistente Digitale di Poste Italiane. Disponibile inoltre il numero verde 800.00.33.22.

Chiudono la classifica degli argomenti che hanno suscitato maggior interesse nel 2021 il “bonifico” e i “pagamenti digitali”. Tramite le carte di pagamento e il Conto BancoPosta, gestibili dal sito poste.it o dalle App di Poste Italiane, i cittadini della provincia di Biella possono infatti accedere “da remoto” ad una serie di operazioni di pagamento come ad esempio bollettini, multe, imposte e tributi tramite il modello F24 o il sistema PagoPA.

Dal sito e dalle APP di Poste Italiane, inoltre, è possibile richiedere direttamente la PostePay Digital, la carta ricaricabile e al 100% digitale ma anche aprire un Libretto di Risparmio Smart, per gestire i propri risparmi direttamente on-line e spedire i pacchi comodamente dalla propria abitazione o dal proprio ufficio.