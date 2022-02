Fondazione FILA Museum lancia il contest 111 TUTT1 1NS1EME all’insegna della sostenibilità

Nel 2022, proprio in questi giorni, FILA festeggia 111 anni. Un traguardo importante e simbolico che il Brand vuole celebrare ponendo l’attenzione al concetto di sostenibilità in una metaforica staffetta di ‘benessere delle persone e del mondo con i giovani del futuro. La Fondazione FILA Museum ha deciso, pertanto, di lanciare un ‘contest creativo’ finalizzato alla raccolta di progetti che sviluppino il concetto di sostenibilità nei suoi diversi risvolti nell'ambio dello sport o della moda senza limiti alla forma che gli stessi potranno assumere rispettando, anche nella forma prescelta, la sostenibilità.

Al contest possono partecipare tutti senza limiti di età. Spiega Annalisa Zanni responsabile di Fondazione FILA Museum: "In questi anni abbiamo lanciato molti contest, in particolare rivolti ai giovani, che ci hanno sorpreso per sensibilità e creatività, quindi abbiamo voluto scegliere un tema molto attuale come quello della sostenibilità intesa come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Un tema non facile ma sappiamo che il pubblico che segue FILA non ci deluderà".

Gli elaborati potranno essere realizzati attraverso diverse tecniche, tipologie e supporti attenendosi a quanto di seguito specificato. Saranno accettati sia contenuti digitali che fisici. In fase di valutazione, per le opere NON digitali (fisiche), occorre inviare una fotografia o scansione del lavoro in alta risoluzione. Saranno ammessi: - Contenuto visivo statico: pittura, disegno, grafica, incisione, illustrazione, caricatura, arte digitale, scultura, fotografia. - Contenuti scritti: progetti, fumetto, scrittura (prosa e poesia). - Contenuti tessili e moda: figurino, arte tessile, ricamo, confezione. - Contenuto video: video clip, animazione 3D o 4D; - Contenuto audio: podcast, canzoni, sound design.

La scadenza per presentare i progetti è fissata nelle ore 12.00 dell’8 aprile 2022. Ai soggetti vincitori sarà̀ corrisposto un contributo economico. In allegato il regolamento e le grafiche relative al concorso.

Info: E-mail: info_fondazione@fila.com Telefono: 015-0997011 oppure visitare i nostri canali social: Facebook: @fondazionefila Instagram: @fondazione_fila_museum