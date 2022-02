Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Ferraris: "Non possiamo limitarci a gestire la quotidianità", VIDEO

“Dopo anni di difficoltà sul piano sanitario, sociale, economico ed ambientale a causa del COVID 19 e dell’alluvione che ha colpito il Biellese, oggi finalmente ci troviamo di fronte alla possibilità di progettare una ripartenza che non sia solo mera ricostruzione dell’esistente, ma che ridisegni lo sviluppo futuro del territorio per i prossimi decenni”.

La Fondazione Cassa di Risparmio guarda avanti, e nel Documento programmatico previsionale 2022, le linee guida sulle quali sviluppa la sua azione sono ascolto del territorio, progettazione partecipata e azione rapida e capace di adattarsi a mutevoli bisogni in un periodo post pandemico dai contorni ancora incerti.

Oltre 6 milioni di euro il valore delle erogazioni da parte dell'ente: “Oggi non possiamo limitarci a gestire la quotidianità ma dobbiamo creare delle opportunità per il futuro del nostro territorio, partendo dai giovani e arrivando fino alle persone anziane”. Come spiega il presidente della Fondazione Franco Ferraris nella sua intervista.