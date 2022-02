Biella rende protagonisti i giovani con giochi di strada, arte, musica e tanto altro

“L’uso di sostanze sembra essere diventata l’unica chiave di accettazione tra i pari, e le azioni violente, che spesso si compiono dopo una serata insieme, danno il senso dello smarrimento e della perdita di valori sui quali le istituzioni con le risorse formali e informali del territorio hanno il dovere di intervenire”, commenta l'assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Biella Gabriella Bessone. “In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali – prosegue l'assessore - in questi anni abbiamo cercato di occuparci sia dei giovani - per fortuna tanti - che sono impegnati e interessati a ritagliarsi un posto nella società, sia di quelli che, per svariati, motivi, hanno intrapreso percorsi pericolosi dai quali non sempre si riesce a tornare indietro”.

Tra i progetti messi in campo con finalità civica e di socializzazione, già operativi e ancora in corso, si può citare il “Progetto di Street Art”, realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico di Biella. Ai giovani viene chiesto di realizzare dei bozzetti che saranno riprodotti su pannelli e fissati sulle pareti di alcuni immobili presenti in Piazza del Monte.

Il secondo progetto è denominato “Parchi - Giochi Diffusi”, realizzato grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte, dove le piazze prenderanno vita per fare giocare i bambini con i giochi “di strada” di un tempo.

Dopo anni di protocolli con la Diocesi, finalmente è stato costituito e formalizzato un tavolo di programmazione territoriale col compito di elaborare il Piano annuale degli interventi a favore degli oratori.

Il Festival del fumetto “Nuvolosa”, giunto alla quarta edizione e quest’anno dedicato alla “Natura che verrà”, tratta un tema di urgente e grandissima attualità, che è stato sviluppato dai giovani fumettisti in tutte le sue declinazioni: ecosostenibilità, ambiente, rapporto dell’uomo con il pianeta tra presente, passato e futuro.

A Palazzo Ferrero, nell’ambito della Convenzione in atto per la sua gestione, è prevista la messa a disposizione per tre mezze giornate a settimana di una sala dello storico Palazzo per particolari attività a favore di tutte quelle realtà giovanili presenti sul territorio che desiderano e necessitano di un luogo fisico per la realizzazione di prove musicali o teatrali, laboratori, corsi, spettacoli.

Volgendo lo sguardo verso i progetti con finalità di recupero e di inclusione tra i più significativi va annoverato il “Progetto Educativa di strada”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del disagio minorile legato alla vita notturna nel quartiere Riva. Avviato il mese scorso ha tra i suoi obiettivi l’analisi delle connessioni esistenti tra l’aumento del tasso di criminalità minorile e l’abbandono scolastico da parte dei giovani che vivono in situazioni di disagio sociale.

Altrettanto importante il “Protocollo Fondazione Falco”, nato per offrire un supporto ai minori più sfortunati che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, sono rimasti incastrati tra povertà materiale e mancanza di opportunità educative e di accesso alle attività extrascolastiche, motorie e ricreative, ampliando così la disparità con i loro coetanei.

Infine il “Protocollo sui Disturbi del comportamento alimentare”, al momento unico esempio di raccordo a livello nazionale tra Comune, ASL, USP e associazione ‘Mi Nutro di vita’, vuole avviare un percorso di consapevolezza e di risposta sanitaria efficace ad un problema che non riguarda esclusivamente il desiderio di magrezza, ma rappresenta spesso la manifestazione di un bisogno insoddisfatto, che va compreso ed affrontato in tutta la sua profondità.

Il Comune di Biella ha inoltre partecipato a un bando nazionale promosso dal ‘Consiglio nazionale dei Giovani’ per candidarsi al premio “Città dei giovani 2022” con un progetto denominato “Biella città SICURA…mente giovane”. “Il progetto - conclude l'assessore - punta a un loro coinvolgimento e responsabilizzazione, all’acquisizione di un senso civico e di appartenenza alla comunità, nonché alla promozione di azioni di contrasto alla violenza, attraverso l’arte e la creatività”.