Andrea Costa: "Via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio"

"E' in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio": così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani".

"L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall'11 di febbraio (l'ordinanza scade il 10, ndr) toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca", ha aggiunto Costa."Subito dopo sarà l'occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero della Salute condiviso con il Cts. Ma direi che già oggi non vedo grandi differenze tra zone gialle e arancioni perché i contagi sono in calo e la campagna vaccinale va molto bene. Bisogna dare un segnale positivo ai cittadini", ha concluso il sottosegretario alla Salute.