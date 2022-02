L’opinione di Pietro Brovarone: “Il sentimento religioso”

Un tempo il sentimento religioso di un popolo era valore da difendere, anche con il codice penale, tanto che vi sono ancora oggi norme che puniscono il vilipendio a confessioni religiose (artt.403 e 404 c.p.). Le norme ancora esistono e stanno scritte nel codice penale, ma una ormai sciatta tolleranza verso tutto ciò che sa di blasfemo, soprattutto verso la religione cattolica, ne ha portato” all’abrogazione” per desuetudine.

Chiunque si volesse inerpicare su quel sentiero, per ribadire che il sentimento religioso ed in particolare quello dei cattolici, andrebbe difeso anche con il codice penale, verrebbe bollato come retrogrado, reazionario e pure un poco bacchettone. Orami siamo adulti e del Padre Eterno possiamo farne a meno.

Eppure quel sentimento religioso che spesso è fatto oggetto di dileggio da presunti artisti di varia natura e specie è quello che sorregge l’attività caritativa di milioni di persone che, a vario titolo, costituiscono la società Italiana e contribuiscono a sorreggere i deboli e i più disgraziati di questa nostra società. Sempre in forza di quella visione della vita che trova nei Sacramenti la forza per rispondere al male con il Bene si fondano le pagine più alte della vera cultura che ha reso grande questa Nazione nei secoli ed ha portato alla realizzazione di opere d’arte che il mondo ci invidia.

Ebbene, proprio quel sentimento religioso che trova in Cristo la ragione per cercare di sanare le ferite dei poveri e dei deboli, andrebbe custodito e difeso da attacchi puerili e senza senso, magari senza dover scomodare il codice penale, ma con una ferma e corale indignazione, così come ci si indigna quando ad essere vilipesi sono i valori civili e morali della società laica, pena una discriminazione di fatto verso chi si professa cattolico.