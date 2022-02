Tennistavolo, prima vittoria del 2022 per la Polisportiva Vigliano

Inizio del nuovo anno col botto per la squadra di tennistavolo della Polisportiva Vigliano. Giovedì 3 febbraio la squadra biellese è scesa in campo contro la formazione del Romagnano A, fanalino di coda del campionato.

La partita è terminata con il punteggio di 5 a 2 a favore dei giallorossi. Capitan Boggiani cala il tris mentre completano il punteggio, con 1 punto ciascuno, la coppia formata da Gritti e Bortolotto, sotto lo sguardo attento dell'allenatore Adrian Panaite, che ha dispensato, come al solito, utili consigli dalla panchina. Per gli ospiti da segnalare la buona prestazione per il giovane Mussa, autore di due 2 punti a favore della propria squadra.