Prima gara regionale Aics di pattinaggio artistico a rotelle al Palapajetta a Biella

E’ stata organizzata per sabato 26 e domenica 27 febbraio la prima gara regionale AICS con il patrocinio del Comune di Biella, che vedrà scendere in pista numerose atlete sia principianti che agoniste.

Questa sarà la prima tappa Regionale per le specialità di singolo, categorie promozionali e livelli, spiega la presidentessa della Skating Biella, che si sta occupando dell’organizzazione insieme a AICS, questa gara è stata fortemente voluta proprio per permettere anche agli atleti che da poco si sono avvicinati al pattinaggio artistico di poter effettuare una gara. Ovviamente dopo tanto tempo di stop forzato le società sportive sono state felicissime di questa iniziativa ed hanno ben risposto alla partecipazione dell’evento.

La competizione si terrà al Palapajetta a Biella, uno spazio decisamente molto grande che permette di organizzare la manifestazione garantendo il rispetto di tutte le normative anticovid, un evento importante anche per la città di Biella che nelle due giornate vedrà arrivare atleti con le rispettive famiglie da tutto il Piemonte.

Per le agoniste della Skating Biella sarà un banco di prova, potranno misurarsi nelle nuove categorie con nuovi salti e trottole ed assaporare il parquet in vista di un’altra importante gara già programmata per i giorni 19 e 20 marzo a Novara dove parteciperanno alla terza edizione del memorial Renzo Zanchetta.

Per preparare al meglio le atlete, per permettere loro di confrontarsi con compagne che saranno nella stessa categoria e stringere nuove amicizie la Skating Biella in collaborazione con la Gio.Ca ha organizzato a Biella per domenica 20 febbraio uno stage dove le atlete saranno impegnate sia in lezioni di pattinaggio con i tecnici Alessia ed Emanuele Marelli, in danza e coreografia con l’insegnante di danza Carola Balocco ed esercizi di potenziamento muscolare.