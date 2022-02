Il Teens non è pervenuto, Ciriè passa al Forum. Si presenta la Luca Garri Academy‎

Serata da dimenticare sul parquet, ma da ricordare per il contorno in casa Teens Basket Biella. Lo Zeta Esse Ti perde 55-78 senza nemmeno lottare contro Ciriè, subendo l'ottava sconfitta consecutiva: un rientro in campo dopo un mese e mezzo di sosta che mette a nudo tutti i limiti tecnici e soprattutto di amalgama di un gruppo che non è ancora diventato squadra. Biella mai in partita, già sotto 11-22 alla prima sirena, incapace di costruire gioco in attacco‎, molle sulle gambe in difesa. C'è poco da salvare nei 40 minuti di basket del Forum, mentre il contorno del pre partita merita un 10 e lode.

Alle 18 la sala stampa Gabriele Fioretti ha ospitato la presentazione della Luca Garri Academy‎: l'ex azzurro ha parlato del progetto che si propone di creare collaborazioni e sinergie con le principali realtà sportive del territorio, dedicandosi ai giovani e fornendo un valido strumento di aggregazione, formazione, divertimento, crescita sportiva, attraverso una serie di iniziative ed eventi che forniscano e rinforzino i valori puri dello sport, la dedizione, la continuità, la fatica e la passione. Si tratta di un accademia di formazione per atleti, ma anche per allenatori, che si svilupperà in tre ambiti: quello tecnico, con una scuola appunto per atleti e tecnici e quello collegato alla scuola, con il binomio scuola-sport, lavorando sui principi che regolano la vita di uno sportivo.

C'è da un evento in calendario: giovedì 17 febbraio infatti alla palestra Aguggia di Cossato ci sarà una serata che coinvolgerà gli atleti del settore giovanile del Teens (primo partner dell'Academy), incontro formativo al quale sono invitati anche i tecnici di pallacanestro biellesi. È stato proprio Luca Garri a svelare il logo e lo slogan dell'Academy: "Riaccendiamo la passione", con un orso (simbolo della città d Biella) e una palla a spicchi infuocata che entra nella retina, simbolo del fuoco e della passione che la città di Biella ha per la pallacanestro.

Presenti alla conferenza stampa il presidente regionale FIP, Gianpaolo Mastromarco, il vice sindaco di Biella, Giacomo Moscarola, i rappresentanti di Fila Museum, AIL Biella associazione italiana contro leucemie Clelio Angelino ODV, partner del progetto minibasket per tutti con Sella, Mebo (Menabrea Botalla Museum Biella), Oasi Zegna, Zeta Esse Ti, Siviero Davide & C., Tommaso Raspino Minibasket School.

Prima del match c'è stata la premiazione di una parte dei 300 bambini coinvolti nel progetto "Minibasket per tutti" e autori del concorso di disegno "Minibasket natalizio": un centinaio quelli che hanno ricevuto in omaggio dalla Fondazione Fila Museum un kit sportivo e una palla da basket, prima di sfilare sul parquet del Forum applauditi da mamme e papà. Fila Museum che proprio oggi ha festeggiato i 111 anni dalla fondazione dello storico marchio biellese.