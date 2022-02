Calcio, Biellese inciampa al Pozzo con la Pro. Ma lo Stresa non scappa via: pari e rimpianti Fulgor (foto Matilde Pisani per newsbiella.it)

Giornata da dimenticare per le formazioni biellesi impegnate nel girone di Eccellenza. Passo falso per la Biellese, bloccata in casa dalla Pro Eureka: 2 a 1 il punteggio finale, che vale il 2° ko di questo campionato. Non ne approfitta lo Stresa, fermato a Varallo dalla Dufour.

Niente fuga per i borromaici, con una gara in più rispetto ai lanieri, agganciati dall'Oleggio, che trova il pari nel finale con la Fulgor Valdengo. La squadra allenata da Peritore, infatti, passa in vantaggio con Bottone disputando una buona gara ma nei minuti conclusivi viene riacciuffata dagli orange rovinando la festa dei padroni di casa.

Risultati del 20° turno

Città di Baveno vs Borgovercelli 1-0

Accademia Borgomanero vs LG Trino 3-0

Settimo vs La Pianese 2-1

FR Valdengo vs Oleggio 1-1

Biellese vs Pro Eureka 1-2

Dufour Varallo vs Stresa 1-1

Aygreville vs Venaria Reale 4-1

Borgaro Nobis vs Verbania 2-1

Classifica

Stresa 41

Biellese e Oleggio 38

Accademia Borgomanero 35

Settimo 33

Borgaro Nobis 31

Aygreville 29

Pro Eureka 26

La Pianese 24

Venaria Reale 23

FR Valdengo e LG Trino 22

Alicese Orizzonti 21

Verbania 20

Città di Baveno 17

Dufour Varallo 8

Borgovercelli 7