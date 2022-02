Biellese-Pro Eureka, cronaca della gara

Occasione sfumata per la Biellese che viene fermata 1-2 in casa dalla Pro Eureka. I bianconeri perdono una grande possibilità di agganciare al primo posto in classifica lo Stresa, che ha pareggiato 1-1 contro il Dufour Varallo. Oggi, domenica 6 febbraio sono scesi in campo la Biellese contro Pro Eureka.

Nei primi minuti di partita le squadre si studiano senza creare grossi pericoli, ma intorno al 27’ minuto gli equilibri si rompono quando gli ospiti attaccano sulla fascia destra liberando un cross diretto verso il secondo palo dove c’è Verlucca, che porta in vantaggio, 0-1, la ProEureka . La Biellese dopo il gol subito cerca in attaccare per trovare subito il pareggio, colpendo anche una traversa con un tiro violentissimo di Panatti, ma il gol non arriva.

Anzi, al 44’ minuto la Pro Eureka trova il raddoppio, su palla inattiva, con Pititto che sempre di testa firma lo 0-2 per la squadra ospite. Si conclude così un brutto primo tempo per i ragazzi di Alberto Rizzo. Il secondo tempo inizia con la squadra di casa ancora scossa per il doppio svantaggio ma al 75’ minuto Scienza, attaccante della Biellese, si inventa un euro gol da fuori area con un tiro precisissimo che si infila in rete e accorcia le distanze, 1-2. Negli ultimi minuti i bianconeri attaccano in modo frenetico per trovare il pareggio, ma con poche idee.

Al 85’ minuto Scienza, autore di un gran gol, viene espulso (doppia ammonizione) perché già ammonito protesta contro il direttore di gara lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica nei minuti finali del match. La partita si conclude 1-2 per la Pro Eureka. Occasione sprecata per la Biellese visto il pareggio dello Stresa, ma i bianconeri nonostante questo passo falso restano in scia per il primo posto in classifica con una partita in meno rispetto alle dirette rivali, il campionato è ancora lungo e il sogno della promozione in serie D resta a portata in mano.