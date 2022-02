Basket, secondo successo di fila per Vigliano

Secondo vittoria di fila per Pallacanestro Vigliano nel campionato di Promozione. Ottima prestazione dei padroni di casa: ritmo altissimo per tutta la partita, sempre a tutto gas e avanti per tutta la gara vincendo tutti i quarti. “Buona difesa, ottimo pressing a tutto campo che porta tanti contropiedi, ottime percentuali da 3 – analizza coach Bona – Tutti aspetti che fanno ben sperare per un mese di febbraio ricco di partite e sfide importanti”.

Pallacanestro Vigliano vs Basket Castelletto 84-57 ( 22-10; 43-23; 62-38)

Pallacanestro Vigliano: Borio 7, Imperadori 5, Gagliano 3, Fiorindo 23, Perla 12, Bottone 13, Bazzani 17, Scaglia Rat 4, Brando. All. Bona.