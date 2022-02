Basket, pazza Biella si prende il derby alla fine

Non è stata una partita ma un’emozione sbocciata alla fine che ha portato Biella a vincere una partita che dopo il primo tempo sembrava già chiusa. 1200 spettatori hanno visto uno spettacolo di pallacanestro unico in grado di far esaltare non solo le rispettive curve in momenti differenti, ma soprattutto hanno messo in luce il carattere di una squadra che pur priva di esperienza e di malizia non molla mai.

Biella parte male e subisce nel primo quarto l’attacco di Casale che va a referto con 29 punti contro i 16 di Biella frutto di un attacco corale degli ospiti e di una pessima difesa. Zanchi corregge il tiro nel secondo quarto aumenta i giri della difesa mentre Casale perde già una pedina importante come Fabio Valentini. Al riposo lungo Biella va sotto solo di dieci che per chi ha visto la partita finora è anche poco. Il terzo quarto non cambia l’inerzia Biella fa fatica e rimane sotto di dodici punti ma è sempre li non molla psicologicamente, mentre Casale perde un po’ di lucidità in attacco e Willians e Martinoni da soli non bastano.

La svolta a 5 minuti dalla fine Ill mas fino a quel momento 15 punti con una buona media dal campo fa fallo su Vincini protesta e si becca un tecnico che lo manda in panca definitivamente. Biella ha un pericoloso attaccante in meno da guardare ma poi in attacco tutto gira per il meglio. Negli ultimi due minuti da tre Davis, Bianchi e Pollone sanciscono la parità a 15 secondi dalla fine. E l’apoteosi ormai l’inerzia è tutta dalla parte di Biella, l’attacco gira e la difesa deve solo preoccuparsi di Okeke l’ultimo ad arrendersi 88 a 84 è il computo finale che fa esplodere il forum per una vittoria non solo di prestigio.

Biella vs Casale 88 - 84 (16-29; 41-51; 54 – 66, 79 -79)

Edilnol Biella: Soviero 2, Bertetti 6, Infante 4, Porfilio 0, Bianchi 18, Vincini 7, Pollone 6, Blairn.e. Loro n.e, Morgillo 6, Hasbrouck 19, Davis 20. All. Zanchi.

Novipiù Monferrato: Sarto 13, Berdola n.e., Valentini F.0, Valentini L. 7, Formenti n.e., Williams 10, Lomele n.e., Okeke 16 , Martinoni 14, Feng n.e., Leggio 9, Hill-Mais 15 All. Valenti.

Tiri Liberi Biella 16/20 Casale 8/10 Rimbalzi Biella 40 Casale 42 Assist Biella 11 Casale 11