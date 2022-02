Venerdì 11 Febbraio, alle ore 20,45, a Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente, Flavio Frassati condurrà la sesta serata del corso "Un po' di astronomia" dal titolo "La danza cosmica dello spazio e del tempo", un approccio alla teoria della relatività (ristretta e generale) del grande insuperabile Einstein.

Non sarà un discorso facile ma cercherà di renderlo il più semplice possibile per introdurre i partecipanti a questa grande visione dell'Universo, dove spazio e tempo non sono sempre uguali, volando un po' sulle ali dell'immaginazione per comprendere una teoria che, nonostante la sua immaginifica impostazione, sta incontrando continue conferme scientifiche.

Il termine per l'iscrizione, on line o in presenza, entro Mercoledì 9 Febbraio all'indirizzo u.b.a@katamail.com