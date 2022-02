Samuele Broglio eletto Vicepresidente di SBS, voce delle Pmi Ue nella standardizzazione

Samuele Broglio è stato eletto Vicepresidente con delega alle relazioni esterne di Small Business Standard (l’Organizzazione che rappresenta gli interessi delle PMI nei processi di standardizzazione).

Broglio, titolare di un’impresa nel settore nella produzione di serramenti e consigliere di Confartigianato Legno con delega alle norme, ha maturato in questi anni una solida esperienza nei processi di standardizzazione dei prodotti da costruzione.

Nel suo programma, Broglio ha proposto, grazie alle sue competenze in materia, di supportare il Presidente di SBS in linea con il suo programma di mandato, oltre che collaborare con il vicepresidente per le relazioni interne. A suo avviso sarà infatti fondamentale aumentare la sinergia presente all’interno di SBS, un’organizzazione che unisce due mondi diversi come quello delle associazioni settoriali europee e quello delle associazioni orizzontali nazionali. Allo stesso tempo, aumentare la collaborazione con SMEUnited e con gli stakeholder esterni è stato delineato come un punto importantissimo al fine di rafforzare la posizione di SBS, e delle imprese rappresentate, nel dialogo con le istituzioni europee. In relazione a ciò, i vertici dell’organizzazione dovranno concentrare i propri sforzi al fine di rafforzare le relazioni con tutte le istituzioni, in particolare con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.

Inoltre, Broglio ritiene cruciale, al fine di sviluppare relazioni esterne più forti in grado di aumentare ulteriormente l’attività di SBS, promuovere le relazioni con le controparti di SBS e le organizzazioni internazionali, organizzare riunioni operative con CEN, CENELEC, ISO e IEC, promuovere incontri con rappresentanti di enti nazionali di normazione, organizzare incontri a livello nazionale per promuovere le attività svolte da SBS e aumentare l’attività di lobbying in collaborazione con SMEUnited. Queste proposte saranno oggetto di un primo incontro con tutti i membri di SBS per definire le linee di azione da perseguire.