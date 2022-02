Dal Nord Ovest - Morto a 55 anni in un tragico frontale

Saranno celebrati martedì alle 10,30, nella chiesa di Billiemme, i funerali di Giovanni Caputo, il vercellese morto lunedì in un terribile frontale sulla Tangenziale Nord. L'uomo aveva solo 55 anni ed era titolare di Franchino Gomme, in corso Prestinari.

Lascia la mamma Franca, il papà Benito, i figli Luca e Marina, la sorella Ughetta, i nipoti, tutti i parenti. Molto conosciuto tra i commercianti di corso Prestinari, Caputo era considerato una persona sempre disponibile con i colleghi e pronto a collaborare per le iniziative di rilancio del commercio cittadino. Nei giorni scorsi, Barbara Corgnati, titolare del vicino negozio “Fioreria” aveva promosso una colletta per onorare la memoria del collega «che - aveva ricordato commosso l'assessore Mimmo Sabatino - solo pochi mesi fa era stato, come tutti gli anni, sollecito e felice di dare un aiuto per l'allestimento delle illuminazioni natalizie di corso Prestinari».