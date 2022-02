Dal Nord Ovest – Donna di 41 anni precipita nel canalone, è in ospedale in codice rosso (foto di repertorio)

Nel pomeriggio intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso nel comune di Baceno per un'escursionista 41enne di Busto Arsizio precipitata in un canalone in discesa lungo il sentiero tra la diga di Agaro e la frazione di Croveo.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e si è proceduto a verificare con i gestori della diga che non fossero previsti rilasci d'acqua per la sicurezza dell'infortunata e dell'equipe, poiché la donna aveva arrestato la caduta sul greto del torrente. Il tecnico del Soccorso Alpino e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati al verricello e hanno proceduto con la stabilizzazione e il recupero dell'infortunata che è stata ricoverata in ospedale con un codice rosso.

Nel frattempo una squadra a terra è stata elitrasportata in quota per riaccompagnare a valle il compagno di escursione dell'infortunata in stato di choc. Ha collaborato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.