Istanti di preoccupazione nella giornata di ieri, 5 febbraio, in alta Valsessera. Dalle informazioni raccolte, un uomo in evidente stato di ubriachezza avrebbe cominciato a disturbare in tono aggressivo alcuni clienti di un bar andando avanti diversi minuti.

Qualcuno ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e al loro arrivo l'uomo non era più presente. Qualche istante prima, infatti, era stato assistito dal personale del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso.