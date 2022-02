Pralungo, scontro frontale tra due auto (foto C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale avvenuto poco prima delle 14.30 di oggi, 6 febbraio, a Pralungo, lungo via Acquadro Robello. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente subendo alcuni danni alle rispettive carrozzerie. Diversi i detriti presenti sulla carreggiata, in seguito posta in sicurezza e ripulita grazie anche all'azione del personale AIB che ha collaborato con i Carabinieri presenti nelle operazioni di viabilità.