Pericolo in Superstrada per un'auto in avaria (foto di repertorio)

Auto in avaria nella giornata di ieri, 5 febbraio, lungo la Superstrada, all'altezza dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato. A segnalare l'accaduto un automobilista in transito, preoccupato molto probabilmente del potenziale pericolo che poteva crearsi. Sul posto le forze dell'ordine per la regolazione del traffico, fino al termine delle operazioni di recupero, effettuate dal carro attrezzi.