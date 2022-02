Lessona, dimentica il freno a mano e l'auto finisce contro una cancellata

È finita contro la cancellata di un'abitazione l'auto lasciata in sosta a Lessona, molto probabilmente senza il freno a mano tirato. Il fatto si è verificato ieri, 5 febbraio. A segnalare l'accaduto l'anziano proprietario che non aveva più ritrovato il proprio mezzo e temeva che fosse stato rubato. In realtà era a diversi metri di distanza, con diversi danni alla carrozzeria, poiché si era scontrato con un cancello. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.