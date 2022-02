Su Nuraghe,  preghiera in poesia a Sant’Antonio

Porta il numero 653, la poesia “A Sant’Antoni pregadoria / Preghiera a Sant’Antonio”, scritta da Nicola Loi di Ortueri (Nuoro). Numero che indica la composizione che quotidianamente giunge al Circolo di Biella per essere rilanciate nei diversi social attivati all’interno della comunità di Su Nuraghe.

Alcune, come in questo caso, vengono condivise, affinché consolazione e conforto possano raggiungere case e cuori sempre più soli, segnati da paura, malattia e restrizioni.

Invocazione rivolta al “Santo del fuoco”, perché scendano dal cielo “anghelos a bolu,/ angeli in volo” e “Chi potant liberare dae su male, / Custa incadenada umanidade. / Chie in domo, chie in s'ispidale, / Chen' 'e salude e ne libertade. Letteralmente: “che possano liberare dal male, / Questa umanità prigioniera. / Chi a casa, chi in ospedale, / Senza salute e libertà”. Appositamente composta, e nella traduzione di Grazia Saiu, verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”. Incontri a cadenza mensile che mettono in contatto il Circulo sardo "Antonio Segni" di La Plata (Argentina) e il Circolo sardo “Su Nuraghe” di Biella, due realtà dell’emigrazione italiana che, superando mari ed oceano, anche nell’anno che comincia intendono continuare a tenere vivi i rapporti con la terra di origine e quella di adozione.

A Sant'Antoni pregadorìa

Oe Sant'Antoni bos prego sintzeru,

Iscurtamila sa pregadorìa.

Ampara chie est in disisperu,

In segretesa narrer’ lu cheria.

Azuda chie in s'animu profundu,

Est in tristura post'in oriòlu.

Gai est bona parte de su mundu,

Manda dae chelu anghelos a bolu.

Chi potant liberare dae su male,

Custa incadenada umanidade.

Chie in domo, chie in s'ispidale,

Chen' 'e salude e ne libertade.

Cuddas mamas cun ojos de piantu,

Chi sunt de sa familia su pilastru.

Potat sessare custu disincantu,

Sias avocadu cun s'eternu Mastru.

Corazu a sas damas e pitzinnos,

Chi sunt inghiriados che aneddu.

Chi arrivent deretu bono-sinnos,

Su raju solianu dae s'isteddu.

Torra su risu in laras siat bastante,

E s'allegria in-dogni foghile.

Sa fortza tua siat triunfante,

A sa salude abberi su giannile.

Nde so seguru, sa 'oghe m'iscurtas,

Faghe deretu custu mudamentu.

Pro manu 'e su Segnore bi resurtas,

Chi totucantu andet cun su 'entu.

Ocannu no amus fatu mancu fogu,

Comente ateros annos si podiat.

Ca est serradu totu in custu logu,

No est a fagher su chi si cheriat.

Ma s'ispera est lughe bene alluta,

E no s'istudat gai simplemente.

No nos lasses ocannu puru suta,

Tue podes salvare s'innotzente.

Nigolau Loi, 17 de bennarzu 2022

Preghiera a Sant' Antonio

Oggi Sant'Antonio vi prego con serenità,

Ascolta la [mia] preghiera.

Soccorri chi è nella disperazione,

In segreto vorrei dirlo.

Aiuta chi nella profondità dell'animo,

È triste per le sue preoccupazioni.

Così è buona parte del mondo,

Manda dal cielo angeli in volo.

Possano liberare dal male,

Questa umanità prigioniera.

Chi a casa, chi in ospedale,

Senza salute e libertà.

Asciuga le lacrime delle madri,

Pilastri della famiglia.

Possa cessare questo incantesimo,

Sia tu intercessore col Maestro eterno.

Dona coraggio a donne e bambini,

Che sono accerchiati come anello.

Arrivino dal cielo propizi segni,

Il raggio solare dalla stella.

Di nuovo il sorriso sulle labbra sia abbondante,

E l'allegria in ogni focolare.

La tua forza sia trionfante,

Alla salute apri la porta.

Sono sicuro, ascolta la mia voce,

Opera subito questo mutamento.

Ottieni per mano del Signore,

Che i mali vadano col vento.

Quest'anno non abbiamo acceso il fuoco,

Come altri anni si poteva.

Perché da noi tutto è impedito,

Non si può fare quel che si vuole.

Ma la speranza è luce bene accesa,

E non si spegne con facilità.

Non lasciarci ancora in tribolazione,

Tu puoi salvare l'innocente.

Nicola Loi, 17 gennaio 2022