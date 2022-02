Giornalista biellese sulla Rai per commentare il festival di Sanremo

C’era anche un biellese, fra i giornalisti biellesi che hanno espresso il loro parere sulle canzoni in gara al Festival della canzone, non dal Teatro Ariston, ma dagli schermi di Rai 1. Infatti, la trasmissione ‘’Storie Italiane’’, in onda, in diretta, su RAI 1, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9,55 alle 11, condotta da Eleonora Daniele, che, solitamente, si occupa di attualità, in quei giorni, era, invece, concentrata sulla kermesse musicale, con servizi e collegamenti, realizzati dagli inviati del programma.

Alla puntata di mercoledì scorso, ha partecipato, fra gli altri, come giornalista per TvBlog (e Soundsblog) il collega cossatese Alberto Graziola, chiamato ad esprimersi sulle canzoni in gara. Nel mese di marzo dell’anno scorso, Alberto Graziola, aveva, invece, partecipato, in collegamento a ‘’Oggi è un altro giorno’’, ospite da Serena Bortone, in onda, dalle 14, su Rai 1.